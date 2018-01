De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Gediplomeerd zagen op Terschelling

In het verleden kon je als particulier op een aantal plekken van Staatsbosbeheer je eigen brandhout zagen. Vanwege een tweetal ongelukken – waarvan één dodelijk – tijdens het houtzagen vorig jaar in Drenthe, heeft Staatsbosbeheer landelijk besloten particulieren hiervoor geen toestemming meer te geven. De behoefte om hout te zagen bleek op Terschelling dusdanig groot, dat Staatsbosbeheer Terschelling samen met de particuliere houtzagers heeft onderzocht hoe het houtzagen op het eiland in de toekomst in stand kon worden gehouden. Dit leidde o.a. tot de oprichting van de ‘Vereniging Terschellinger Houtzagers’. In de krant van deze week een gesprek met voorzitter Rienk Wortel.