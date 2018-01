De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Gedichtenexpositie in Dorpshuis Ons Huis

Vorige week donderdag 4 januari was de officiële opening van de gedichten- expositie van Tineke ten Boer in Dorpshuis Ons Huis. Een viertal gedichten worden ondersteund door een schilderij van Tonnie Spruijt. Of zou het andersom zijn? Lees, bekijk en oordeel zelf! De expositie is te zien in de maanden januari en februari. Kijk voor de openingstijden op de website van Dorpshuis Ons Huis.