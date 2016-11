De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > gemeente > Friese partijen werken samen aan toekomstig waterbeheer

deTerschellingergemeente, nieuws

Wetterskip Fryslân, 24 Friese gemeenten, Vitens en de provincie Fryslân slaan nogmaals de handen ineen in het Fries Bestuursakkoord Waterketen. Alle partijen ondertekenden vorige week donderdag dit akkoord. De ambitie is om samen op zoek te gaan naar slimme en betaalbare oplossingen voor het watersysteem, waardoor het waterbeheer voor nu en in de toekomst wordt veiliggesteld.