Foto-expositie bij Ieders Plak

Vanaf begin juli tot en met september worden de foto’s van Jacoba de Graaf-Meuldijk geëxposeerd bij Ieders Plak aan de Sportlaan op West. Jacoba is geboren op Terschelling en al 49 jaar woonachtig op het eiland. “Sinds 2013 ben ik actief op het gebied van fotograferen”, vertelt ze. “De techniek voor het maken van mooie foto’s probeer ik me vooral eigen te maken door af en toe een cursus te volgen en er veel over te lezen. Verder probeer ik van alles uit en hoop ik datgene wat ik zie, zo goed mogelijk vast te leggen op beeld. Terschelling leent zich er natuurlijk geweldig voor om mooie plaatjes te maken.”