Fjoertoer 2018: perfecte opening van het seizoen

De weersomstandigheden waren ideaal, er was van alles te zien en te beleven onderweg en de organisatie verliep vrijwel vlekkeloos. En zo werd de elfde Fjoertoer, die afgelopen zaterdagavond plaatsvond met zo’n 5.000 deelnemers, de perfecte opening van het nieuwe toeristenseizoen. René Epema blikt namens de organisatie dan ook tevreden terug. “Alles zat mee, deze elfde editie. Het was prachtig rustig wandelweer, met weinig wind en een prima temperatuur. Er waren dan ook nauwelijks uitvallers dit jaar.” De start van de drie afstanden (15, 20 en 25km) vond zaterdagavond vanaf half zeven plaats in de Oosterburen in Midsland, de finish was vanaf een uur of tien bij de Brandaris.