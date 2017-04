De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Fjoertoer 2017: feestelijk en sfeervol

deTerschellingerevenement, Fjoertoer, nieuws

Het weer werkte mee, er was met 5.000 wandelaars een record-deelname en er was volop sfeer onderweg. En zo werd de tiende Fjoertoer afgelopen zaterdagavond het wandelfeest dat de organisatie voor ogen had. Albert Wiegman, een van de organisatoren, blikt dan ook tevreden terug. “Dat het de tiende Fjoertoer was, konden de deelnemers zeker merken onderweg. Er was muziek, er was taart en er was veel prachtige kunst te zien onderweg. En ook het weer werkte mee, voor de deelnemers waren het ideale omstandigheden. Er was vrijwel geen wind en de mensen konden op het strand bovendien genieten van een prachtige zonsondergang.”

Foto: Neeke Wassenbergh