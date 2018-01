De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Festivalterrein Westerkeyn beschikbaar voor Oerol in 2018

de Terschellingernieuws

Oerol is verheugd te kunnen bevestigen dat Westerkeyn in 2018 wederom als festivalhart mag worden gebruikt. De eigenaar van het terrein besloot, in afwachting van verdere gesprekken met de gemeente, alsnog toestemming te geven voor gebruik van het terrein tijdens het aanstaande festival. Oerol dankt de eigenaar en alle betrokken ondernemers voor dit besluit. De toekomst van het terrein is nog steeds ongewis. Oerol vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 24 juni.