De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Expositie Kunst in de Kerk geopend

deTerschellingerevenement, nieuws

Afgelopen maandagmiddag vond de opening plaats van de elfde ‘Kunst in de Kerk’, een expositie van eilander kunst in de kerk van Midsland. Dominee Ernst Zoomers een welkomstwoord. “Het thema van de expositie is ‘Dood, doodgewoon’. Hier in het centrum van Midsland is de dood, in de vorm van de begraafplaats die rondom de kerk is aangelegd, heel dichtbij. De kunstenaars hebben zich op uiteenlopende manieren laten inspireren door het thema met prachtige kunstobjecten als eindresultaat.”