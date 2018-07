De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Expositie ‘Boeren & Buren’ geopend

In museum ’t Behouden Huys hebben afgelopen zaterdagochtend twee boeren uit verschillende hoeken van het eiland, Cees Cupido uit Lies en Alt van Zwol van Kinnum, de tentoonstelling ‘Boeren en Buren’ geopend. Zij deden dat door een muur van hooibalen opzij te schuiven waardoor zij zichzelf toegang verschaften tot een opmerkelijke boerententoonstelling. “Deze expositie over vijf eeuwen boerenleven op Terschelling is een ‘anders dan andere’ boeren-tentoonstelling, omdat de Terschellinger boeren nooit gewone boeren waren én de Buren op Terschelling niet zomaar buren zijn”, vertelde Richard van der Veen bij de opening.