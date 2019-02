De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Even voorstellen: Wilco Admiraal

In de Terschellinger van vorige week kwam zijn naam al voorbij als talkshow-presentator van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie: Wilco Admiraal. Sinds 1 november 2018 is Wilco (40) werkzaam als Junior Marketeer bij Oerol. Hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking in de krant van deze week.