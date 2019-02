De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Even voorstellen: Taxi Midsland

Sinds begin januari runt Jan Leenstra ‘Taxi Midsland’. Met zijn donkerblauwe Land Rover Discovery vervoert hij zijn klanten niet alleen over het eiland maar maakt hij ook strandritten van twee uur. Hoe hij op het idee kwam om een taxibedrijf te beginnen? “Ouderdom komt met de jaren en het schildersvak viel mij steeds zwaarder. Daarom besloot ik een ‘carrière-switch’ te maken. Autorijden was een soort hobby voor me en omdat ik jaren voor mezelf heb gewerkt leek het mij het leukst om ook dat vak als zelfstandige uit te oefenen.”