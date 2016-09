De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Even voorstellen: Esmeralda Hibbeler, nieuwe leidster bij EDO

Op 12 september begint het seizoen van Gymnastiekvereniging EDO met een nieuwe leidster: Esmeralda Hibbeler uit Formerum. Esmeralda, die de nieuwe functie combineert met haar parttime baan bij Jumbo Mier, is 28 jaar oud en al vanaf haar vroege jeugd een fervent en enthousiast turnster. Esmeralda vindt het best spannend om te gaan doen, maar ze heeft er vooral veel zin in. “Het is goed om te weten dat de eerste twee weken kijk-lessen zijn. Je kunt in die periode alle lessen proberen die je maar wil.”