De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Even voorstellen: Derk Jan Nienhuis, verpleegkundig specialist in opleiding

deTerschellingernieuws

Voor veel mensen is Derk Jan Nienhuis (44) uit Farmsum, Delfzijl geen onbekend gezicht.

Hij werkt al vanaf 2011 op het eiland als ambulanceverpleegkundige. Naast deze fulltime baan is hij onlangs gestart met de masteropleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hanzehogeschool in Groningen. In dit kader loopt hij de komende twee jaar stage in de dokterspraktijk van Midsland. In de krant van deze week een nadere kennismaking.