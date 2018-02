De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Europarlementariër VVD bezoekt Terschelling

Afgelopen vrijdag bezocht Jan Huitema, Europarlementariër van de VVD met in zijn portefeuille land- en tuinbouw, milieu, natuur, voedsel, visserij en begroting, op uitnodiging van VVD Terschelling het eiland. Bij een politiek café in de Vijfpoort praatte Huitema de in ruime getale opgekomen eilanders bij over zijn activiteiten in Brussel. Vele onderwerpen passeerden de revue en de Terschellinger aanwezigen kregen ruimschoots de tijd om met Huitema in gesprek te gaan.