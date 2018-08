De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Elly Bolt zwemt met haar zus voor het goede doel

Afgelopen zaterdag zwom Elly Bolt uit Baaiduinen samen met haar zus Lianne Demmenie maar liefst twee kilometer buitengaats voor het goede doel. Het oorspronkelijke plan was om in Harlingen een stuk met langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden mee te zwemmen, maar dat werd door de slechte waterkwaliteit van overheidswege verboden. “Ik wilde per se die twee kilometer zwemmen en dat we het hebben gedaan geeft een heel goed gevoel”, aldus Elly. Met hun actie haalden beide dames ruim zesduizend euro op.