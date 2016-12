De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Elektrische bussen gearriveerd op Terschelling

deTerschellingernieuws

Maandagmiddag werden twee elektrische bussen door VDL Bus Roeselaere afgeleverd bij de Arriva-garage in Midsland. In de week voor kerst komen er nog drie soortgelijke bussen naar het eiland en in maart 2017 volgen er twee gelede bussen. Chris Zorgdrager van Arriva is erg in zijn nopjes met het nieuwe materiaal. “We heb- ben op Terschelling nog nooit nieuwe bussen gehad”, vertelt hij enthousiast. “Voor het personeel en de passagiers is het een hele vooruitgang.”