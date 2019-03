De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eindpresentaties jeugdopleiding Barrevoet

De jongerengroep van de jeugdopleiding van Theater Compagnie Barrevoet speelde vorig weekend de voorstelling ‘Grond’ in ‘t JOK in Hoorn. Vanaf oktober hebben de jongeren aan deze humoristische en absurdistische ‘tragedie’ gewerkt. Het verhaal gaat over een eiland dat in zee dreigt te verdwijnen vanwege de stijgende zeespiegel. Eerder dit jaar speelde de jongste groep van de jeugdopleiding een fantasievolle voorstelling rond het thema ‘dromen’. De jeugdopleiding bestaat inmiddels vijf jaar. Een groot aantal eilander kinderen heeft via het werk van Barrevoet kennis gemaakt met toneelspelen en theater maken.