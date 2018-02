De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eindpresentatie Barrevoet Jeugdopleiding

Op maandag 22 januari speelden de kinderen van de Barrevoet Jeugdtheateropleiding hun eindpresentatie ‘Lumière’ in muziekcafé ‘de Vijfpoort’ in Formerum. Voor een ‘uitverkocht huis’ schitterden dertien spelers in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 11 jaar in de scenes die zij tijdens de toneelcursus zelf bedacht hadden.