Eilandse Michelle naar Lesbos

Eilandse Michelle Brandenburg (20) vertrekt op zondag 7 april naar Lesbos in Griekenland om zich een week lang, via de organisatie ‘Because We Carry’, vrijwillig in te zetten voor de bootvluchtelingen die daar verblijven in een opvangkamp. Ze gaat samen met nog drie jongeren en vier begeleiders vanuit ‘Villa Boerebont’ in Breda, waar Michelle onder woonbegeleiding met plezier verblijft. De vrijwilligers gaan daar onder andere het ontbijt uitdelen aan de mensen in het kamp. Om de vluchtelingen een week lang van ontbijt te kunnen voorzien is 8.000 euro nodig. Om dit bedrag bij elkaar te sparen, zijn er verschillende acties opgezet, zie ook de Facebookpagina van ‘Leefbaar op Lesbos’.