De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Eilanders in de Vierdaagse

de Terschellingerevenement, sport



Hille van Dieren, Willem Fries en Arjen de Jong (allen van West) hebben vorige week de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Voor Hille en Willem was het de achtste keer dat ze aan de start stonden van het internationale wandelevenement, voor Arjen de vierde keer. “Het was elke dag warm, vooral de derde dag”, vertelt Hille. “Je loopt dan over de Zevenheuvelenweg en daar was het bloedheet. Gelukkig staan overal mensen klaar met tuinslangen en bakken water. Maar ook al zet je je pet vol water op het hoofd, na vijfhonderd meter is alles verdampt en ben je weer helemaal droog.”