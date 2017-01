Eilandbouw timmert aan de weg

deTerschellingernieuws

Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening van de nieuwe winkel van bouwbedrijf Eilandbouw aan de Nieuwe Dijk op West. In het pand is naast de bouwwinkel ook een grote werkplaats aanwezig. Trotse eigenaren Sebastiaan Walsweer en Anne Oude Vrielink zijn blij met hun nieuwe stek op het industrieterrein. De twee ondernemers startten ruim anderhalf jaar geleden met Eilandbouw. “We kregen het steeds drukker en waren op zoek naar meer ruimte. En voor je het weet verhuis je van je loods op Kinnum naar een prachtige locatie met een winkel op het industrieterrein.”