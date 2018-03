De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eerste windmolen op Terschelling

Met de verlening van een tijdelijke vergunning om voor een periode van vijf jaar een windmolen te mogen plaatsen op het dak van het bedrijfspand van Garage Cupido aan de Nieuwe Dijk op West, is de weg vrij voor Jelle Cupido om als eerste op Terschelling een windmolen te installeren. Het proefproject met een windmolen van Cupido, die tevens secretaris is van Terschelling Energie, kan dus binnenkort van start gaan. “Windenergie is net als zonne-energie een bron voor stroom die goed, gratis en schoon is”, aldus Cupido.