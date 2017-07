De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eerste Joop Mulder Plak uitgereikt

Tijdens de openingsbijeenkomst van Oerol, die vorige week donderdagavond in de Tonnenloods werd gehouden, zag de ‘Joop Mulder Plak’ het levenslicht, een stimuleringsprijs voor jong talent. Afgelopen vrijdagavond reikte Joop de prijs voor de eerste keer uit tijdens het televisieprogramma ‘Opium op Oerol’, dat dagelijks vanaf het duin bij StayOkay werd uitgezonden. Het kunstenaarsduo Hart van Veen, gevormd door Charlotte ’t Hart en Karin van der Veen mocht een cheque in ontvangst nemen van € 10.673,=, waarvan zij twee derde deel zullen steken in een nieuw project voor Oerol 2018.