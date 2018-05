De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eén sterke beheerder nodig voor Waddenzee

de Terschellingernieuws

Voorafgaand aan de regeringsconferentie over de Waddenzee in Leeuwarden die vorige week plaatsvond, presenteerde Lutz Jacobi, de kersverse directeur van de Waddenvereniging, op 16 mei jl. de ‘Staat van de Wadden’. Op basis van het Wadden Sea Quality Status Report, dat door meer dan honderd internationale wetenschappers is opgesteld, maakt de Waddenvereniging de balans op. Omdat het niet goed gaat met het wad hees Jacobi in Harlingen de rode vlag. De boodschap is: één centrale beheerder, die regie neemt voor behoud én herstel van de Waddenzee.