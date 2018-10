De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ecologische ramp ligt op de loer op Terschelling

de Terschellingernieuws

Naar aanleiding van het aantreffen van de woekerplant watercrassula in de geplagde duinvallei ten zuiden van Midsland aan Zee en ten westen van de Heereweg, werd vorige week donderdagavond een informatieavond georganiseerd in ET-10 in Midsland Noord. Verschillende sprekers benadrukten het belang van de bestrijding en het risico op verdere besmetting.