Op dinsdag 28 maart jl. was het 55 jaar geleden dat Betze en Jantsje Stienstra uit Hoorn elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Bert Wassink bracht namens de gemeente de felicitaties over, vergezeld van een grote bos bloemen. Zelf waren Betze en Jantsje hun smaragden huwelijksdag helemaal vergeten. “Het was dat de gemeente ons belde, anders hadden we er niet aan gedacht.”