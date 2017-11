De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Drie Grapen winnaar survival 2017

De 27ste editie van de Terschellinger survival, waaraan vorige week vrijdag 24 teams deelnamen, kan de boeken in als een van de zwaarste in de geschiedenis. Het herenteam van de ‘Drie Grapen’ legde beslag op de eerste plaats en nam zaterdagavond de wisseltrofee in ontvangst. Het parcours had een lengte van 32 kilometer, waarbij de meest westelijke controlepost zich op de Longway bevond en de meest oostelijk gelegen was op de Boschplaat ter hoogte van paal 22. Er werd fysiek veel gevraagd van de deelnemers dit jaar en mede daardoor liepen slechts vijf teams de tocht helemaal uit.