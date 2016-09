De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Dressuurweekend

Rijvereniging ‘de Terschellinger Ruiters’ organiseerde afgelopen weekend een dressuurweekend voor haar leden.

Vanaf vrijdagmiddag reden de amazones een of meerdere proeven in de bak van de manege aan de Duinweg in Formerum. Zaterdagochtend was het de beurt aan de jeugdleden, die allemaal twee proeven reden.