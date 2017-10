De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uitgereikt aan drie Terschellingers

de Terschellingernieuws



Vorige week donderdagmiddag reikte burgemeester Bert Wassink aan drie Terschellingers een bijzonder draaginsigne uit: het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. Voor dit insigne komen (oud-)militairen in aanmerking indien zij tussen 1956 en 1988 minstens dertig dagen aaneengesloten in het buitenland zijn ingezet voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties (VN). Jurjen Tuinman, Rinke de Jager en Reinder van Urk maakten in 1988 als dienstplichtig militair deel uit van het UNIFIL-regiment dat in Libanon was gestationeerd als vredesmacht.