De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Donateursdag KNRM

de Terschellingernieuws

Eén keer per jaar worden op de stations van de KNRM trouwe donateurs in het zonnetje gezet. Afgelopen zaterdag werd deze donateursdag ook op Terschelling georganiseerd. Dit jaar met een extra feestelijk tintje, omdat de bemanning van station Paal 8 net deze week de IMRF Team Award had gewonnen. De betreffende donateurs krijgen een uitnodiging om het dichtstbijzijnde station te bezoeken, maar men kan er ook voor kiezen bij een ander station een kijkje te gaan nemen.