Donateursdag KNRM Terschelling

In het hele land worden in november de trouwe donateurs van de KNRM in het zonnetje gezet. Ook op Terschelling werden enkele donateurs die de KNRM al vijftig of zestig jaar steunen, feestelijk ontvangen door leden van de bemanning en de plaatselijke commissie. Vier donateurs bezochten afgelopen zaterdag het boothuis van Paal 8. De echtparen Albrechts, woonachtig op West-Terschelling, en Roos uit Lies, steunen de KNRM al vijftig jaar. De familie Van Weeren uit Harlingen en de heer Terpstra uit Lies doen dit maar liefst zestig jaar.