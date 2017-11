De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Doeksen verlaat btw-vrijstelling veerdiensten

de Terschellingernieuws

Kort voor Prinsjesdag 2017 is Rederij Doeksen door het Ministerie van Financiën geïnformeerd over het besluit dat het huidige 0% tarief voor leveringen en diensten aan ‘niet uitgaande zeeschepen’ in het nieuwe belastingplan voor de waddenveerdiensten naar 21% gaat. Rederij Doeksen ziet zich op financieel-economische gronden dan ook gedwongen om niet langer gebruik te maken van de ‘btw-vrijstelling voor veerdiensten’. Dit betekent dat per 1 januari 2018 de veertarieven voor particulieren met 6% btw zullen worden belast en de vrachttarieven met 21% btw.