De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Diverse plannen gepresenteerd tijdens gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst

de Terschellingernieuws

Het is inmiddels traditie te noemen dat Staatsbosbeheer, Oerol, VVV, Stichting Evenementen Terschelling (SET) en de Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV) een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie organiseren. In strandpaviljoen West aan Zee werd op maandagmiddag 7 januari door de bestuursleden van de organiserende partijen in de vorm van een talkshow vooruitgeblikt op de plannen voor 2019. In de krant van deze week een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.