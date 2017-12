De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Dichtbundel van Piet Kaspers gepresenteerd

de Terschellingernieuws



Afgelopen zaterdagmiddag overhandigde Michiel Funke in zijn volgepakte boekenwinkel in de Boomstraat op West het eerste exemplaar van de dichtbundel ‘Bônnetiid’ aan de 97-jarige auteur Piet Kaspers. “Ik ken meneer Kaspers al heel lang. Toen ik mijn vader en moeder als jonkje hielp in de boekenwinkel, kwam hij als klant regelmatig in de winkel en had hij altijd wel even tijd voor een praatje. In de loop van de jaren werd mij duidelijk dat hij veel gedichten over Terschelling heeft geschreven en ik vond dat daar iets mee moest worden gedaan. Zo ontstond het idee om een boekje te maken.”