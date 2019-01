De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Diamanten echtpaar Van der Toolen: “Toeval bestaat niet”

Zestig jaar geleden gaven Gerard (90) en Greetje (83) van der Toolen uit Lies elkaar het ja-woord in Delft. Op zondag 16 december vierden ze hun diamanten huwelijk in de Stilen, samen met familie, vrienden en kennissen. “Er zijn veel mensen geweest, dat was indrukwekkend en hartverwarmend. We zijn erg verwend en hebben er enorm van genoten”, aldus het bruidspaar.