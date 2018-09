De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Desken op traditionele wijze

de Terschellingernieuws



Afgelopen zaterdag kwam een grote groep leden van Dorsvereniging ‘Helpt Elkander’ in actie. Met behulp van een authentieke machine sloeg men aan het ‘desken’, waarbij rogge en stro van elkaar worden gescheiden. “In vroeger tijden waren er wel vier van dergelijke machines op het eiland en waren de boeren weken achtereen bezig”, vertelt Remi Hoeve. “Nu is er nog maar één en is er een groep vrijwilligers die zich jaarlijks inzet.” Volgens traditie werd er na het werk in het weiland gezamenlijk genoten van een stamppotmaaltijd, aangeboden door de Rustende Jager.