Foto: Sem van Hoogstraten

Afgelopen zaterdag is een groep van dertig personen, bestaande uit studenten van het MIWB, buurtbewoners, andere betrokkenen en medewerkers van Staatsbosbeheer, in het duin bij de schuur van Van Leunen op West aan het werk geweest. Zij sleepten ‘op menskracht’ de omgezaagde dennen en andere boompjes naar de versnipperaar. Rients Terpstra was er met een paard aanwezig om de grotere bomen weg te slepen.