De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Dennen gezaagd bij Van Leunen

de Terschellingernatuur, nieuws

Staatsbosbeheer heeft vorige week dennen gezaagd in het duingebied bij de schuur van Van Leunen. Een aantal beeldbepalende dennen aan het pad heeft Staatsbosbeheer op verzoek van bewoners laten staan. Daarnaast zullen Van april tot eind september Nederlandse Landgeiten het gebied gaan begrazen. Het doel van deze beide ingrepen is het behouden van het open karakter van het gebied. Op zaterdag 23 februari was er een excursie voor betrokkenen en aanwonenden over het herstellen en behouden van het open duingebied.