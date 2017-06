De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Demonstratie Weidevogeldrone

Op initiatief van Jelle Cupido, boer en tevens eigenaar van een composteerbedrijf in Lies, gaven medewerkers van mechanisatiebedrijf Van der Laan uit Harlingen een demonstratie met een ‘Weidevogeldrone’. De weidevogeldrone is een belangrijk hulpmiddel voor vrijwilligers en boeren nu het rapen van eieren taboe is geworden en het steeds lastiger wordt om een beroep te blijven doen op de bereidheid en de tijd van vrijwillige vogelwachters. De drone maakt gebruik van een hoge-resolutie warmtecamera en speciale herkenningssoftware. Daardoor worden nesten en weidevogels herkend ten opzichte van hun koudere omgeving.

Foto: Vincent Zwart