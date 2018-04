De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > De Kleine Buren ruimen op

In het kader van de landelijke schoonmaakdag, een initiatief van Nederland Schoon, hebben inwoners van de Kleine Buren en Hee het nuttige met het aangename verenigd. Afgelopen zaterdag kwamen veertig enthousiaste opruimers, jong en oud, bij elkaar in ‘de Horper Wielen’. Door Nederland Schoon waren handschoenen en vuilniszakken geleverd. Deze waren wel nodig! Vooral in de sloten lag veel rotzooi. Hier werden onder andere een zaag, plastic, lege flessen, delen van bankafschriften en een dode haas gevonden. Uiteindelijk bleek er maar liefst 120 kilo zwerfafval te zijn opgeruimd.