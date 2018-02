De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Dankzij de sneeuw wordt tegoedbon realiteit

Wim Eijs uit Oosterend won in 2014 de tweede prijs bij de grote verloting rond het 125-jarig bestaan van IJsclub Willem Barendsz. De prijs bestond uit een rondrit met de arrenslee getrokken door twee paarden, aangeboden door huifkarbedrijf Terpstra. Afgelopen maandagmiddag was het eindelijk zover. Toen Terschelling was bedekt onder een flink pak sneeuw werd de gelegenheid te baat genomen om de tegoedbon om te zetten in realiteit. Onder prima weersomstandigheden maakte Rients een ‘rondje om’ waar Wim zichtbaar van genoot.