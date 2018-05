De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Daan Elferink mist nipt het podium

De vijfde ronde voor het DMX-kampioenschap werd verreden op het technische en harde circuit van Veendam. De tijdtraining verliep wat taai en er was een behoorlijk gat met de concurrentie. De schansen en tafels waren hoog en steil en dat was echt wel confronterend. Na een vierde plek in de eerste manche moest Daan ijn de tweede manche een derde plek scoren. Dat lukte bijna, maar in de laatste meters ging het nog net mis.