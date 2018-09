De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Cyprian race ‘nieuwe stijl’ trekt veel publiek

Onder ideale weersomstandigheden namen zestien deelneemsters afgelopen zondagmiddag deel aan de Cyprian race ‘nieuwe stijl’ op het strand van Midsland aan Zee. Afgaande op de positieve reacties van zowel deelnemers als het talrijke publiek mag de conclusie worden getrokken dat de nieuwe opzet in de smaak is gevallen. Daar waar het vroeger aankwam op het zo snel mogelijk afleggen van het parcours, speelde nu de behendigheid een grote rol. Tevens werd er in koppels, gevormd door een paard en een pony, gestreden om de prijzen.