Concrete plannen voor een duurzaam Terschelling

Meetbaar, haalbaar, én effectief. Dat moet de nieuwe doelstelling op het gebied van een duurzaam eiland zijn, zo was de conclusie van de eerste Duurzaamheidsavond die de gemeente samen met Terschelling Energie op woensdag 28 maart organiseerde in ET-10. Want de doelstelling om de Waddeneilanden in 2020 zelfvoorzienend te maken, gaat niet gehaald worden, dat is inmiddels wel duidelijk. Om die nieuwe doelstelling te bepalen en tegelijk te koppelen aan concrete plannen, werd er op donderdag 12 april een tweede avond georganiseerd, eveneens in ET-10. Zo’n veertig aanwezigen discussieerden met elkaar over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot van het eiland binnen drie jaar met 66% te verminderen.