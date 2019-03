De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Co Stompé onoverwinnelijk in Midsland

Afgelopen weekend vond er een dartstoernooi plaats in een aantal kroegen in Midsland. Er werd vrijdagmiddag echter ook met pijltjes gegooid in het filiaal van de plaatselijke Coop supermarkt. De bekende Nederlandse darter Co Stompé nam het daarbij op tegen vier dartliefhebbers die via een Like&Deel-actie waren uitgeloot om een paar Legs te darten tegen ’The Matchstick’. Het lukte geen van allen om Co Stompé te verslaan, maar iedereen keek wel terug op een leuke ervaring.