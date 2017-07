De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Clubkampioenschap Golfclub

de Terschellingernieuws

Afgelopen maandag werd door de Golfclub Terschelling het jaarlijkse Clubkampioenschap gespeeld op de golfbaan van de Leeuwarder golfclub Groene Ster. In totaal 42 leden streden om het kampioenschap in verschillende categorieën.

Het was door de harde wind voor veel spelers een moeilijke opgave de score laag te houden. Aan het eind van de middag werd duidelijk wie het best met de omstandigheden om kon gaan en als clubkampioenen gehuldigd konden worden. Foto: Jan Geerts.