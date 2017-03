De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Chris van Dijk vindt eerste kievitsei

deTerschellingernieuws

Dinsdagochtend om 06.50 uur vond Chris van Dijk uit Midsland het eerste kievitsei in het weiland van Egbert Zorg- drager, achter de Formerumer Kooi. Met zijn vondst was hij Steven Klijn en Gerrit Bakker te snel af. Chris was erg in zijn nopjes met de vondst. “Ik had deze plek al een paar dagen in het oog en besloot er vandaag extra vroeg op uit te trekken. Kort nadat ik het ei had gevonden meldden Steven en Gerrit zich ook op deze plek, maar helaas…ik was ze net voor.”