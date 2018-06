De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Buurtgeluk voor bewoners Abt Folkertspad

Vorige week vrijdagmiddag vond aan het Abt Folkertspad in Hoorn de officiële opening plaats van een moestuin. De aanleg hiervan is gefinancierd uit het leefbaarheidsfonds ‘Buurtgeluk’ van woningcorporatie De Veste, die de aangrenzende woningen in eigendom heeft. De gezamenlijke moestuin is een initiatief van Vincent Zwart, die zijn plan in 2017 indiende bij De Veste naar aanleiding van een oproep die de corporatie deed aan haar huurders.