De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > gemeente > Burgemeester feliciteert burgemeester

deTerschellingergemeente, nieuws

Op zondag 29 januari werd Peter van Riessen, ook bekend als burgemeester van Midsland, tachtig jaar.

Ter ere van deze heuglijke gebeurtenis werd er als verrassing een receptie georganiseerd in eetcafé Onder de Pannen. Peter: “Ik heb nog nooit in mijn leven zo’n mooi verjaardagsfeest gehad. Het was een geweldige verrassing.”