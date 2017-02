De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > BSO ‘De Vrije Vogels’ presenteert diverse noviteiten

deTerschellingernieuws

Sinds de zomer van 2014 kunnen eilander kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf terecht bij buitenschoolse opvang ‘De Vrije Vogels’ van Stichting Prokino.

Vanaf dit jaar komt de BSO met een aantal nieuwe elementen: er is flexibele opvang mogelijk én ze organiseren een aantal leuke eiland-activiteiten. Waar een kind normaal op vaste dagen naar de opvang gaat, is het vanaf nu ook mogelijk om zonder contract kinderen bij de BSO te brengen.